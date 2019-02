Más de 2 millones 600 mil cubanos ejercieron ya el voto

Hasta la 9 de la mañana de hoy ejercieron el sufragio en el referendo constitucional 2 millones 690 mil 419 cubanos, informó la secretaria de la Comisión Electoral Nacional, María Esther Bacallao.

Esa cifra -dijo- representa el 30, 64 por ciento del total de cubanos convocados a las urnas, quienes siguen asistiendo a los más de 24 mil colegios habilitados en el país para la votación.

María Esther Bacallao lo valoró de buen resultado, superior en un 11 por ciento con respecto a igual horario del proceso anterior, cuando tuvo lugar la elección de diputados y delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Señaló que ahora se procesa el comportamiento de la votación a partir de las 9 de la mañana, para informarlo sobre la 1 de la tarde en un parte posterior.

