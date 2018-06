Más acciones para reducir el uso indebido de drogas

Cada día se hace más visible el desafío que supone enfrentar el problema de las drogas a escala mundial, de ahí que reforzar la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre de ese flagelo sea eje en cada momento.

Cuando hoy se celebra el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas, Cuba refuerza su política de tolerancia cero ante el fenómeno, e incrementa las estrategias de Salud Pública, como importante papel en la mitigación de los daños asociados a las drogas.

Especialistas en el tema han reiterado en disímiles ocasiones que todas las drogas ilícitas son peligrosas y provocan cambios físicos y psicológicos, su uso prolongado exacerba esos efectos, y puede conducir a la toxicomanía.

Hoy el llamado es a disminuir la aceptación social que existe en torno a las drogas legales y a promover estilos de vida saludables.

