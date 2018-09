Mantener el legado de Fidel (+Audio)

Al asistir a la consulta popular del Proyecto de Constitución, el granmense Emiliano Pérez propuso que se ratifique el concepto de Revolución del líder histórico, Fidel Castro.

Dijo que esa es una de las cuestiones fundamentales, pues a los cubanos nos queda como título esencial el concepto de Revolución expresado por el Comandante, y es una guía para las presentes y futuras generaciones, ahora y siempre.

Por su parte, Ismaray Yero sugirió que en el artículo cinco párrafo 38, donde dice el Partido Comunista de Cuba único, martiano, se le incorpore a continuación la palabra cespediano, además de fidelista, marxista-leninista.

Esa bayamesa propuso, además, que en el artículo 69 que dice: el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, se añada con apego a los valores cívicos y morales de nuestra sociedad socialista.



