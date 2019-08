Manifestó Canciller cubano preocupación por racismo en Estados Unidos

La Habana, Cuba. – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, manifestó que son preocupantes las expresiones de racismo, violencia y xenofobia contra los latinoamericanos, tras los recientes tiroteos en las ciudades norteamericanas de El Paso y Dayton.

El titular de Relaciones Exteriores en su cuenta en Twitter escribió: Ello es resultado del indignante discurso de odio y rechazo del actual Gobierno estadounidense.

Varias organizaciones defensoras de derechos humanos y de protección a inmigrantes, culpan al presidente estadounidense Donald Trump de alentar hechos como esos, ante su retórica racista y xenófoba.

El mandatario republicano, que debe visitar este miércoles esas ciudades, ignora también los llamados a adoptar medidas de control de las armas de fuego, según denuncian varios organismos de Derechos Humanos.

