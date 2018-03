Mañana, Foro de la Sociedad Civil Cubana previo a la Cumbre de las Américas

Espacio para debatir, desde nuestra perspectiva y experiencia revolucionaria, sobre los principales temas de la VIII Cumbre de las Américas, a celebrarse en abril en Perú, devendrá el 2ºForo de la

Sociedad Civil Cubana Pensando Américas, que tendrá lugar mañana en La Habana.

Así lo ratificó a la prensa el Presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, Fermín Quiñones, quien significó que el encuentro de este miércoles será muestra de la diversidad, representatividad y amplitud de nuestras organizaciones.

Dejaremos claro nuestro compromiso con la construcción de un socialismo próspero y sostenible, enfatizó, y agregó que de la cita saldrán recomendaciones sobre los principales ejes temáticos de la Cumbre de las

Américas.

El Foro de la Sociedad Civil Cubana -destacó Quiñones- será escenario además para reiterar nuestra solidaridad con Venezuela.

El 2º Foro de la Sociedad Civil Cubana, a celebrarse mañana en La Habana, previo a la Cumbre de las Américas del mes próximo en Perú, constituirá tribuna idónea para denunciar las campañas mediáticas contra gobiernos progresistas de la región, expresó el Presidente de la Asociación Cubana de Naciones Unidas, Fermín Quiñones.

Añadió que será plataforma para visualizar resultados concretos de la Isla en justicia social, desarrollo sostenible y cooperación desinteresada con otros pueblos.

La Sociedad civil cubana tiene mucho que mostrar en cuanto a niveles de participación en las políticas estatales y gubernamentales para enfrentar el flagelo de la corrupción, resaltó.

El foro de mañana y el que sesionará paralelo a la Cumbre de las Américas, mostrará a nuestra sociedad civil fuerte y organizada, cuyo centro es la lucha por la soberanía, sin injerencia.

