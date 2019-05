Recorre Machado Ventura zonas agrícolas de Cienfuegos

Cienfuegos, Cuba. – El Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recorrió en Cienfuegos las unidades empresariales agropecuarias Juraguá y Horquita, del municipio de Abreus.

En la primera entidad apreció el despegue productivo con el desbroce de áreas infestadas de marabú y la siembra de cultivos, como cocoteros, mango y calabaza, esta última para la venta en la red de placitas y otros destinos, afirmaron los directivos.

Machado Ventura recibió información sobre las variedades de plátanos sembradas en las fincas de la Empresa Agropecuaria Horquita, en Cienfuegos, en particular la Cooperativa de créditos y servicios Antonio Maceo, cumplidora de los indicadores.

Destacó la existencia de determinados recursos para la atención fitosanitaria de los cultivos y la necesidad de aprovechar la etapa de primavera para elevar los rendimientos agrícolas y las producciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.