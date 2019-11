Machado Ventura convoca a incrementar siembra de caña

Camagüey, Cuba. – El segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, convocó en Camagüey a incrementar la siembra de caña para lograr resultados superiores en la producción de azúcar en etapas venideras.

Durante un recorrido por la provincia, con el propósito de comprobar los preparativos para enfrentar la venidera zafra azucarera, Machado Ventura destacó que hay posibilidades de cumplir el plan, pero es necesario que cada quien asuma el deber que le corresponde en función del colectivo.

El dirigente partidista precisó que es necesario aprovechar los recursos de forma óptima, y desarrollar iniciativas que permitan poblar cada palmo de tierra de un cultivo, que nos permitirá avanzar económicamente.

Machado Ventura señaló que ante la hostilidad del bloqueo estadounidense, la respuesta está en nosotros, juntarnos aún más y explotar nuestras potencialidades para salir adelante.

