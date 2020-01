Machado Ventura asegura que la mejor respuesta al bloqueo es producir

Taguasco, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, aseguró este jueves que la mejor respuesta al bloqueo que mantiene el gobierno de Estados Unidos contra la nación es producir.

El dirigente intervino en la Asamblea de Balance, Renovación y/o Ratificación de Mandatos de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños del municipio de Taguasco, en Sancti Spíritus.

Machado Ventura puso énfasis en la necesidad de incrementar la siembra de maíz para reducir la importación del grano destinado a la alimentación animal, y orientó incrementar otras producciones con destino a la exportación principalmente.

El municipio de Taguasco es netamente agrícola y sobresale en el renglón tabacalero al ser el segundo mayor productor de ese rubro en territorio espirituano, por lo cual los agricultores pequeños tienen la tarea de impulsar el desarrollo económico del país.

