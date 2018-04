Los pueblos toman las calles limeñas

Lima, Perú.- Varios cientos de personas tomaron parte en la Marcha de Solidaridad Continental que tuvo lugar por las principales avenidas de Lima, organizada por la Central de Trabajadores de Perú.

Desde la céntrica Plaza de Marte, los manifestantes hicieron, durante dos horas, un extenso recorrido en el que protestaron por la injerencia de Estados Unidos en Latinoamérica y la presencia de las bases yanquis en la región, y condenaron los intentos de hacer retroceder a la izquierda latinoamericana.

El líder de la principal central sindical peruana y organizador de la Cumbre de los Pueblos, Gerónimo López, manifestó a Radio Reloj su regocijo por la amplia participación en la Marcha, a la que asistieron también representantes de varios países que asisten al foro popular.

La Marcha de Solidaridad Continental forma parte de las actividades de la Cumbre de los Pueblos organizada en Lima.

