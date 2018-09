Los Cinco Héroes Cubanos a la gran pantalla

La historia de los Cinco Héroes cubanos que pasaron 15 años en cárceles de Estados Unidos tras evitar acciones de grupos terroristas contra la Isla, será llevada a la pantalla grande, en 2 filmes.

Los Cinco -The Cuban Five por su título en inglés- estará a cargo de las productoras canadienses Pictou Tuist Pictures y Picture Plant en asociación con el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos con un presupuesto de 7 millones de dólares y se rodará en nuestro país.

El productor Barrie Dunn escribirá la historia a partir del libro Lo que hay del otro lado del mar, de Stephen Kimber, y en la dirección estará Clement Virgo.

La otra película sobre los Cinco héroes se titula Red Avispa, se basa en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, del brasileño Fernando Morais, y en ella actúan Penélope Cruz, Gael García Bernal, Édgar Ramírez y Wagner Moura.

