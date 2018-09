!Los cederistas en Congreso!

La Habana, Cuba. – Guiados por el pensamiento de Fidel, hoy inician los debates -en el Palacio de Convenciones de La Habana- del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), momento cumbre del proceso orgánico que se desarrolló en toda Cuba.

Los delegados se reunirán en esta jornada en tres comisiones de trabajo vinculadas a la política de cuadros y funcionamiento, el trabajo ideológico y tareas de apoyo a la economía y las acciones de los CDR en la vigilancia y la prevención.

Al dar la bienvenida a los participantes en el Hotel Tulipán, el Coordinador provincial de la organización en La Habana, Vladimir Sauri, convocó a participar en el IX Congreso a través de un debate abierto de los problemas del barrio y de la sociedad cubana, así como a la búsqueda de soluciones.

Destacó que los cederistas llegan al evento inmersos en el proceso de consulta popular del Proyecto de Constitución.

