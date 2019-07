Lograr una cultura de la higiene comunal en nuestro pueblo (+ Fotos)

La Habana, Cuba – No se puede ver a Comunales separado de la salud del pueblo que es sagrada para la Revolución enfatizó el Miembro del Buró Político y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, en la Comisión de Salud y Deporte, que debatió sobre la higiene comunal.

Enfatizó que el esfuerzo debe ser colectivo y que es vital elevar la percepción de riesgo de la población y convocó a realizar un instrumento que nos permita enfrentar el fenómeno desde el punto de vista político, ideológico, administrativo y social en toda Cuba.

Lazo consideró que en la inmensa mayoría de nuestro pueblo, ni tampoco en muchos dirigentes y cuadros, no hay percepción clara del peligro que trae para salud no contar con una adecuada higiene comunal.

Los diputados coincidieron en que hay que aplicar fuertes medidas punitivas a quienes violan la ley y garantizar un mejor ordenamiento del trabajo de comunales.

Los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía, que contó con la participación del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés y la Vicepresidenta Inés María Chapman, insistieron en la urgencia de eliminar las tendederas eléctricas y las conexiones ilegales de agua potable.

El papel de los Consejos Populares es esencial para erradicar las ilegalidades, coincidieron varios parlamentarios camagüeyanos.

Durante la última jornada de trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional se detalló entre las violaciones urbanísticas más representativas la ocupación ilegal de suelos, y los incumplimientos de las demoliciones.

Refieron los diputados de la Comisión de Industria, Construcciones y Energía que la agilidad para resolver casos de viviendas ilegales, depende muchas veces de la rapidez con que tramiten los expedientes las entidades involucradas.

La Fiscal General de la República, Yamila Peña Ojeda, informó a los diputados sobre acciones vinculadas con el enfrentamiento al desvío de combustibles y de materiales de la construcción.

En la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, destacó la titular de la Fiscalía que en las condiciones en que vive el país no se puede permitir que sean desviados recursos que el Estado pone a disposición del desarrollo económico y social.

La prevención es una vía importante para evitar indisciplinas sociales y se adoptan medidas ejemplarizantes con los que cometen delitos vinculados con la economía y la integridad física y moral de las personas.

Varios diputados hicieron referencias a la actividad comunitaria, de conjunto con el jefe de sector de cada barrio para mantener la tranquilidad ciudadana, uno de los logros de la Revolución.

La necesidad de una estricta selección del personal que labora en las empresas mixtas, tanto directivos como trabajadores, fue puesta en relieve por Víctor Manuel Lemagne, diputado por Trinidad, al intervenir en la Comisión parlamentaria de Atención a los servicios.

Ese criterio lo compartió la legisladora Yaymara Díaz, de Arroyo Naranjo, al abogar por hacer una exhaustiva evaluación de los cuadros de dirección que van a estar vinculados a la inversión extranjera.

Meisi Reynoso, de Los Palacios, destacó el hecho de que la política del país en ese tema es clara en defender la soberanía nacional y la identidad, lo que consideró como una de las cuestiones más importantes de la Ley de Inversión Extranjera.

El diputado Pedro Victor Simón, de Yara, demandó mayor preparación de los parlamentarios, quienes, dijo, deben estudiar y dominar la ley correspondiente para poder controlar y exigir en los territorios.

La sustitución de importaciones y sus perspectivas fue uno de los temas analizados este miércoles como parte de la última jornada del trabajo en comisiones de la Asamblea Nacional.

Durante el debate en la Comisión Económica del Parlamento, la diputada Irma Martínez, Ministra-Presidente del Banco Central de Cuba, refirió que todavía persisten demoras en el empresariado para reaccionar con la velocidad que necesita la economía.

La Directora General de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo Mariel y diputada por Artemisa, Ana Teresa Igarza, sugirió un estudio más efectivo del mercado interno por los productores nacionales, a partir de información más accesible sobre lo que el país importa.

A defender e incentivar la industria nacional, y aprovechar al máximo las capacidades internas, llamaron también las intervenciones de los legisladores del Parlamento.

