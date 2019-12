Lo primero es escuchar a la gente

La Habana,Cuba. – Lo dijo el presidente Miguel Díaz Canel en la última sesión de la Asamblea Nacional: atravesamos un 2019 cargado de retos, tensiones y agresiones. Pero -como también aseguró- juntos los enfrentamos y juntos vamos ganando.

Precisamente, es esa la filosofía de trabajo del mandatario cubano, la de laborar unidos por una administración pública y empresarial más eficiente, con menos trabas y burocracia, con mayor transparencia y participación.

El año 2019 dio inicio con el paso de un devastador tornado por varios municipios habaneros, y allí, junto al pueblo, estuvo Díaz Canel con ese espíritu humilde, comprometido, humano y solidario que transmite a su equipo de gobierno.

Así, con ese mismo afán, prosiguió también las visitas a las provincias, acompañado de varios ministros, pues él toca las cosas con sus propias manos, y en primer lugar, escucha a la gente.

El proceso de reforma constitucional que nos dio una Carta Magna más parecida al país que tenemos, los 500 años de La Habana, sesiones del Consejo de Ministros y otros tantos eventos, marcaron la gestión del presidente Miguel Díaz Canel dentro de la Isla.

Fuera de nuestras fronteras, llevó la voz de Cuba a Venezuela, Nicaragua, México y Argentina, además de su gira por países europeos, y la participación en la Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, con un llamado a la unidad, la paz y el multilateralismo.

Sin duda, fue duro y desafiante el año 61 de la Revolución para el presidente y el pueblo. Pero, en binomio indisoluble, Cuba supo transitar el 2019 derribando obstáculos que parecían insalvables.

Díaz Canel ha sabido conducir al país y dar continuidad a la obra de la Revolución, que sigue aquí, de pie, sin renunciar a la sagrada independencia.

