Llegó Primer Vicepresidente cubano a Ginebra (+Fotos)

El primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, llegó este lunes a Ginebra para asistir a la sección de alto nivel de la 108 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Además de su participación en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que este año celebra sus 100 años de historia, Valdés Mesa cumplirá un programa un programa de actividades en Ginebra.

Integran la delegación cubana Ulises Guilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba; Margarita González, ministra de Trabajo y Seguridad Social; y Anayansi Rodríguez, viceministra de Relaciones Exteriores, entre otros.

La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano supremo de decisión de la OIT, que cada año congrega a las delegaciones tripartitas -gobiernos, empleadores y trabajadores- de los 187 estados miembros.

