Llegó a Cuba dirigente vietnamita

La Habana, Cuba.- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, llegó a Cuba con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas, económicas y de cooperación entre ambos países.

El dirigente vietnamita fue recibido en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, por el presidente del Parlamento y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, Esteban Lazo Hernández; el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, José Ramón Balaguer Cabrera, y el vicecanciller Rogelio Sierra.

Nguyen Phu Trong cumplirá una intensa agenda durante su visita oficial de tres días, que incluye conversaciones con altas autoridades anfitrionas y homenajes a los héroes nacionales de Cuba y Vietnam.

El dirigente vietnamita condecorará mañana al presidente cubano, Raúl Castro Ruz, con la Orden Estrella Dorada, la máxima distinción de la nación asiática.

