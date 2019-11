Llegarán hoy a Cuba Sus Majestades los Reyes de España

La Habana, Cuba. – Sus Majestades los Reyes de España, Don Felipe y Doña Letizia, llegarán a Cuba en horas de la noche de este lunes, 11 de noviembre, en visita oficial.

Durante su estancia en nuestro país, Su Majestad Felipe Sexto sostendrá conversaciones oficiales con el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, además, sus Majestades los Reyes de España realizarán otras actividades.

Sobre el tema, los cancilleres de Cuba y España calificaron, recientemente, como un hito histórico en la relación entre ambos países la visita de los reyes Felipe Sexto y Letizia, la primera que se produce con carácter oficial a la Isla.

El canciller Bruno Rodríguez afirmó que sus Majestades serán recibidas con la cálida hospitalidad de nuestro pueblo y gobierno, y puntualizó, Estoy convencido de que su presencia en La Habana marcará un hito en nuestra historia común.

