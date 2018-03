Llegará mañana el presidente de Kenya

La Habana, Cuba.- Uhuru Kenyatta, presidente de la República de Kenya, llegará mañana a Cuba para dejar inaugurada la embajada de ese país en La Habana.

La visita oficial del mandatario africano se extenderá hasta el próximo día 17 de marzo, de acuerdo con lo informado por el portal digital Cubaminrex.

Durante su estancia en la mayor de las Antillas, Kenyatta sostendrá conversaciones oficiales con autoridades cubanas y realizará otras actividades, entre ellas, rendirá homenaje al Héroe Nacional de Cuba José Martí y a los próceres independentistas africanos.

Nuestro país y Kenya mantienen relaciones diplomáticas y de cooperación en diferentes esferas como la educacional entre el instituto de relaciones exteriores Raúl Roa y la Academia de Servicio Exterior del país africano.

