Llegará hoy a Cuba el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam

La Habana, Cuba. – El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, compañero Nguyen Phu Trong, arribará esta tarde a Cuba en visita de Estado.

Durante su estancia, el distinguido visitante sostendrá conversaciones oficiales con el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y cumplimentará otras actividades.

El compañero Phu Trong nació el 14 de abril de 1944 en la Comuna Dong Hoi, distrito de Dong Anh, Hanoi. En 1963 matriculó en la Facultad de Literatura de la Universidad de esa capital en la que obtuvo el título de Licenciado en Literatura.

El 19 de diciembre de 1967 ingresó a las filas del Partido Comunista de Vietnam (PCV).

Entre diciembre de 1967 y agosto de 1973 se desempeñó como editor de la Revista Comunista, órgano teórico y político del Comité Central del Partido. Posteriormente cursó un posgrado en la Facultad de Economía Política Nguyen Ai Quoc, hoy Academia Nacional de Política Ho Chi Minh.

En 1981, fue enviado a la Unión Soviética para cursar estudios, y allí obtuvo el título de doctor por la Academia de Ciencias Sociales de la URSS.

En el trabajo partidista fue Subjefe y luego Jefe de Departamento de Construcción del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (1983-1989); Subeditor (1990-1991) y Editor en Jefe de la Revista Comunista (1991-1996).

Entre los años 1996 y 1998 se desempeñó como Subsecretario del Comité Provincial del Partido en la ciudad de Hanoi; tras ello y hasta el 2000 fue miembro del Buró Político del Comité Central del PCV y se encargó de los asuntos ideológico-culturales y científico-educacionales del mismo. Entre 1999 y 2001 fue Miembro Permanente del Buró Político del Comité Central del PCV.

Entre sus responsabilidades también destacan la de Secretario del Comité Provincial del Partido en Hanoi (desde el 2000 hasta el 2006), así como la de Vicepresidente y luego Presidente del Consejo Teórico del Comité Central, a cargo de los trabajos teóricos del PCV (1998-2006).

Fue miembro del Comité Central del Partido de los VII, VIII, IX, X, XI y XII Congresos; del Buró Político del Comité Central del Partido de los VIII, IX, X, XI y XII Congresos y diputado a la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam en las XI, XII y XIII Legislaturas.

Además, fue elegido como Presidente de la Asamblea Nacional de la República Socialista de Vietnam en las XI y XII legislaturas y como Secretario General del Comité Central del PCV en el XI y XII Congresos.

En abril del 2012 realizó una visita oficial a Cuba y en ceremonia de condecoración en el Palacio de la Revolución le fue impuesta por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga el Consejo de Estado cubano.

En esa oportunidad Phu Trong resaltó lo que significa la Mayor de las Antillas para su pueblo. «Cuba es para los vietnamitas un ejemplo de heroísmo revolucionario, internacionalismo desinteresado, voluntad férrea y convicción profunda en la justeza de la causa de la libertad y la independencia», dijo.

También el dirigente partidista sostuvo un encuentro con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. «La reunión fue muy cordial y muy interesante, sin ningún protocolo, como hermanos conviviendo en la misma casa. Fidel me sostuvo las manos por varios minutos y dijo sentir alegría. Nosotros los vietnamitas sentimos gran respeto por Fidel y su pueblo», afirmó entonces.

Tomado de Granma

