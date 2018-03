Llegó Raúl Castro Ruz a Venezuela

Caracas, Venezuela.- El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, llegó a Caracas para participar en la XV Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, en ocasión de conmemorarse el Aniversario cinco de la partida física de Hugo Chávez.

Integran la delegación cubana Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Rogelio Polanco Fuentes, embajador en la República Bolivariana de Venezuela, y otros funcionarios de la Cancillería.

En Caracas se encuentran también el mandatario de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quienes ratificarán el apoyo de las naciones del ALBA al derecho de Venezuela a la democracia plena.

De forma paralela tiene lugar la Jornada Mundial de Solidaridad con Venezuela, que debate los desafíos que enfrentan América Latina y el Caribe.

