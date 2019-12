Llega a Argentina el presidente Díaz-Canel

Buenos Aires. Argentina. – El mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó este domingo a la ciudad de Buenos Aires, para asistir a la toma de posesión del presidente electo Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; también cumplirá una agenda de intercambios y visitas a sitios de interés histórico.

La delegación cubana está integrada además, por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Rodrigo Malmierca; y el embajador de la isla caribeña en ese país Orestes Pérez Pérez.

El acto de toma de posesión será el martes 10 de diciembre; y según las palabras del propio Alberto Fernández: su misión será poner de pie a su país.

En la ciudad de Buenos Aires, Díaz-Canel transmitirá al nuevo gobierno y pueblo argentinos la voluntad de trabajar para fortalecer las relaciones bilaterales, y a favor de la paz regional e internacional.

