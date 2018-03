Llaman en Ginebra a cooperación internacional

Ginebra, Suiza – Las asambleas nacionales de Cuba y Vietnam, reforzaron en Ginebra sus relaciones, en el contexto de la Asamblea de la Unión Interparlamentaria.

La vicepresidenta del Parlamento Cubano, Ana María Mari Machado, dialogó con la presidenta de la Asamblea Nacional Vietnamita, Nguyen Thi Kim Ngan, encuentro en el que ratificaron las relaciones de hermandad entre ambos países.

Según la delegación del país antillano al foro, en el Centro Internacional de Conferencias de Ginebra, Mari Machado agradeció a la líder parlamentaria la solidaridad de la nación asiática con la mayor de Las Antillas.

Al intervenir en el debate general de la asamblea de la Unión, la diputada reclamó compromiso con la solución de un problema que afecta a millones de seres humanos.

Los principales causantes de esas oleadas de refugiados deben asumir su responsabilidad en la catástrofe humanitaria, quienes huyen de la miseria y de los conflictos que otros desataron, no pueden ser tratados ahora como criminales en las fronteras, advirtió.

Durante el encuentro en esa ciudad suiza, la delegación de legisladores de la isla también fijó postura en defensa de Palestina, pueblo árabe ocupado por Israel, y sometido además a una colonización mediante la construcción de asentamientos.

En la Asamblea que sesiona del 24 al 28 de marzo, centrada en la búsqueda de soluciones políticas para el tema de los migrantes y los refugiados, también se anunció que Nguyen Thi Kim Ngan, recibirá el mes próximo la medalla de la amistad que entrega el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

