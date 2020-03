Llaman a tomar conciencia en enfrentamiento al nuevo coronavirus

La Habana, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández, asistió a una capacitación sobre el nuevo coronavirus Covid-19, impartida por especialistas del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.

Durante el encuentro, que se desarrolló como parte de la preparación prevista en el Programa Nacional de enfrentamiento a esa pandemia, se intercambió sobre la necesidad de minimizar los efectos de la propagación del virus.

Además, abordaron la labor que, en ese sentido, pueden desarrollar los diputados y los delegados del Poder Popular, en su diálogo constante con el pueblo.

Lazo Hernández señaló que, si bien el país cuenta con un sistema de salud preparado para atender ese tipo de enfermedades, es imprescindible educar y sensibilizar a la población, para que cada persona tome conciencia y cumpla con las indicaciones emitidas por las autoridades.

