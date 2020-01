Llaman a la clase obrera a maximizar los ingresos

Pinar del Río, Cuba.- El integrante del Buró Político y Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) Ulises Guilarte de Nacimiento, llamó desde Pinar del Río durante el balance de ese organismo en la provincia, a maximizar los ingresos en todas las entidades.

Detalló que esa reunión le abrió las puertas al programa de discusión y propuestas del plan de la economía y el presupuesto correspondientes al 2020, el cual involucra a todos los sistemas de trabajo en nuestra sociedad.

Más adelante, el Secretario General de la CTC dijo que Pinar del Río fue anfitriona del primer balance de ese organismo a escala nacional y que corresponde a la clase obrera vueltabajera lograr una economía próspera y sostenible.

Ulises Guilarte de Nacimiento reiteró la importancia de incrementar los ingresos, ganar en calidad en las producciones, multiplicar rendimientos, sustituir importaciones y exportar más.

