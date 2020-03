Llama Díaz-Canel a pensar como país desde la cultura

La Habana, Cuba. – El presidente Miguel Díaz-Canel participó en el balance del trabajo del Ministerio de Cultura en 2019, un año intenso -dijo- en el cual se hizo un meritorio esfuerzo en medio de carencias agravadas por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

Denunció que, más allá de las afectaciones económicas, esa política arremete contra los valores de la cultura cubana dentro de la Revolución, porque es fortaleza, vigor y esencia de la nación y el imperio -con su plataforma colonizadora- pretende fracturarla para rendir a este pueblo.

Díaz-Canel convocó a pensar y a actuar -desde la cultura- como país, como Cuba, e insistió en la necesidad de seguir fortaleciendo el papel de las instituciones.

Reconoció el aporte del Ministerio de Cultura a dos programas gubernamentales: uno contra el racismo y la discriminación racial, y el otro sobre la recreación sana.

Al clausurar la reunión de balance del trabajo del Ministerio de Cultura en 2019, y sus objetivos para este año, el presidente Miguel Díaz-Canel destacó la dimensión cultural de una Revolución legítima como la nuestra.

Calificó de extraordinario el esfuerzo hecho para garantizar los resultados positivos en la Jornada por el aniversario del triunfo de la Revolución y las actividades del verano en el país.

Entre las prioridades para este año señaló un mayor avance en las respuestas a los planteamientos del sexto Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y subrayó la aplicación de la política cultural con coherencia.

Díaz-Canel insistió en la eficiencia del sistema empresarial de la cultura, el necesario diálogo con los creadores, el incentivo de la apreciación de las artes en la población y el rescate de la idea fundacional de Fidel sobre la labor de los instructores de arte.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.