Llama Díaz-Canel a alzar voces contra agresión a Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llamó a alzar las voces en la comunidad internacional contra una intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Clamemos por la paz en la región. Defendamos la Proclama de la CELAC que declara a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, escribió el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

La convocatoria de Díaz-Canel se produce cuando el llamado Grupo de Lima -creado para acompañar a Washington en su cruzada antivenezolana- se reúne en Colombia, para en presencia del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, y del autoproclamado presidente Juan Guaidó, trazar nuevas acciones contra la Revolución Bolivariana.

Aunque la Casa Blanca parece empeñada en apostar por una acción militar, considerando su despliegue de tropas y el empeño en utilizar el tema humanitario como punta de lanza, a escala global crecen las demandas de no a la guerra.

