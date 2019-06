Llama Canciller cubano a defender la paz de América Latina

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, llamó hoy a defender la paz y soberanía de los pueblos de América Latina y el Caribe ante la invocación de la agresiva y peligrosa Doctrina Monroe.

Preservemos los postulados de la Proclama de América Latina como Zona de Paz ante la pretensión de ejercer dominación en la región, escribió Rodríguez en su cuenta en Twitter.

La Doctrina Monroe es una estrategia de política exterior promovida por Estados Unidos que considera al continente latinoamericano bajo su control y su reclamo de América para los americanos demuestra la injerencia de Washington, ante lo cual los gobernantes de la región proclamaron en 2014 a América Latina como Zona de Paz.

Ello tuvo lugar durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en La Habana donde acordaron desterrar para siempre el uso y la amenaza de la fuerza en la región.

