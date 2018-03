Líder partidista de Vietnam rinde honores a José Martí

La Habana, Cuba.- El Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, rindió tributo a nuestro Héroe Nacional José Martí, como parte de la visita oficial que realiza a Cuba.

En la base del Monumento a nuestro Héroe Nacional, en la capitalina Plaza de la Revolución, el distinguido visitante colocó una ofrenda floral a Martí, acompañado de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente cubano.

Previamente, el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam fue recibido por el Presidente del Parlamento en la Isla, Esteban Lazo Hernández, encuentro en el que coincidieron en el objetivo común de ambas naciones de avanzar en la construcción del socialismo.

El líder partidista del país asiático asistió a la clausura del Encuentro de Solidaridad entre jóvenes cubanos y vietnamitas, y recibió en la Universidad de La Habana el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas.

