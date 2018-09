Líder comunista de Vietnam recibe a Valdés Mesa

La Habana, Cuba. – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, recibió hoy al primer vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés, de visita en Hanoi con motivo del aniversario 45 de la primera visita de Fidel.

Ambos dirigentes coincidieron en que la presencia del líder histórico de la revolución cubana en Vietnam marcó un hito en las ejemplares relaciones de amistad y cooperación entre los dos países.

Asimismo, formularon votos por el feliz cumplimiento de los acuerdos comerciales y de colaboración suscritos entre la isla y la nación indochina en ocasión de la visita que en marzo último realizó a La Habana Phu Trong.

Antes, Valdés sostuvo conversaciones oficiales con Truong Hoa Binh, viceprimer ministro permanente y miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, con quien repasó el estado de los acuerdos bilaterales en marcha.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.