Leyes que refuerzan institucionalidad del Estado en Cuba

La Habana, Cuba. – Los diputados aprobaron esta tarde las leyes sobre la Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y el Consejo de Estado, así como de las Asambleas Municipales y los Consejos Populares, en sesión del Parlamento a la que asistió el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, José Luis Toledo, presentó los dictámenes correspondientes, que luego suscitaron intervenciones de varios legisladores.

Recordó Toledo la constitución del Parlamento en 1976, y desde entonces -subrayó- el trabajo por el perfeccionamiento del Poder Popular ha sido intenso y constante, no exento de errores, pero en permanente lucha por hacer cada día realidad el funcionamiento de un Estado democrático.

Ambas leyes constituyen un valioso aporte al perfeccionamiento institucional del Estado cubano.

Sobre la Ley de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado, aprobada por los diputados, el Secretario del Parlamento, Homero Acosta, enfatizó que da respuesta a la disposición transitoria séptima de la Constitución.

En el caso del Consejo de Estado nunca tuvo una norma, sino un procedimiento, apuntó y recalcó que en esta nueva disposición se funden todos los elementos, destacando la participación popular en diferentes esferas.

Sobre la Ley de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales y los Consejos Populares, el Vicepresidente de la Comisión de Atención a los Órganos Locales, Carlos Rafael Fuentes, precisó que se generaron 220 opiniones, y de ellas 101 se adicionaron al texto.

Con esta ley se da un importante paso, resaltó el Titular del Parlamento, Esteban Lazo, criterio compartido por los legisladores.



Los parlamentarios aprobaron la creación de la Comisión de Órganos Locales del Poder Popular, y la reorganización de las 11 Comisiones Permanentes, en sesión plenaria a la que asiste el presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Al presentar la propuesta, el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, explicó la importancia de la nueva comisión, que surge teniendo en cuenta la necesidad de fortalecer la labor y autonomía de los municipios, con la elección de gobernadores e intendentes, incluida en la Constitución.

Con la desaparición de las Asambleas Provinciales, las 168 Asambleas Municipales, tienen que ser atendidas desde el Parlamento, y seguir trabajando en el ordenamiento de los Órganos Locales.

Como parte de la reorganización de las comisiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, se fortalece la Comisión de Asuntos Económicos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.