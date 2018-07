Lazos de amistad entre Cuba y la República Popular Democrática de Corea

Los más importantes medios de prensa de Corea Democrática, destacan mensajes de agradecimientos enviados al Mariscal Kim Jong Un, por los máximos dirigentes cubanos, Raúl Castro Ruz y Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Los textos del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la isla, responden a condolencias que les remitiera de manera oportuna el líder de la República Popular Democrática de Corea, refieren.

Agradezco sus condolencias, en ocasión del accidente aéreo ocurrido el pasado 18 de mayo, escribió Raúl Castro al presidente del Partido del Trabajo de Corea.

En nombre del pueblo y el Gobierno de Cuba, y también de las familias de las víctimas, agradezco sinceramente sus sentidas condolencias y entrañable solidaridad en estos momentos de dolor, se lee en la misiva de Díaz-Canel.

