Los principios no son negociables en la Revolución Cubana, aseveró a Radio Reloj el Vicepresidente de la Asociación Hermanos Saíz, Rafael González, quien por estos días fue digno representante de nuestra sociedad civil en el 2º Foro Pensando Américas, previo a la Cumbre de Lima, Perú, en abril próximo.

Allí la Isla estará defendiendo los principios de nuestro pueblo, con las ideas de Maceo, Martí y Fidel como estandarte, afirma el dirigente de la organización que agrupa a los jóvenes artistas y escritores cubanos.

Asegura que a la Cumbre de las Américas nuestro país llevará un mensaje irrenunciable, y es el de estar junto a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro y el noble pueblo bolivariano.

Nuestras tradiciones, raíces, patrimonio e historia, estarán presentes en la cita de Perú, sostiene Rafael González, un joven que cada día agradece por nacer y vivir en esta Isla.

