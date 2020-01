Lamenta Díaz-Canel muerte de tres niñas por derrumbre en La Habana Vieja

La Habana, Cuba. – El Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó este miércoles, a través de su cuenta en la red social Twitter, la muerte de tres niñas, producida por un derrumbe ocurrido en La Habana Vieja.

En su perfil el mandatario cubano señaló: Derrumbe en La Habana Vieja ocasiona la muerte de tres niñas; lamentamos sentidamente lo ocurrido; nuestro acompañamiento a las familias.

Las niñas María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez –ambas de 12 años– y Rocío García Nápoles, de 11, pasaban por debajo de la estructura cuando esta se desplomó.

Al sitio de los hechos acudieron el Primer Secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar, y el gobernador de la capital, Reinaldo García Zapata, así como funcionarios del Gobierno, delegados, médicos y vecinos del consejo popular.

