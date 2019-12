La zafra requiere del heroísmo diario

Artemisa, Cuba. – José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, convocó este jueves a los azucareros artemiseños a cumplir el plan de producción de azúcar.

Al intercambiar con la máxima dirección artemiseña y trabajadores de los centrales 30 de Noviembre y Harlem, Machado Ventura enfatizó en la necesidad de incrementar el rendimiento industrial, estabilizar la molienda y aprovechar la norma potencial de los centrales.

Reflexionó, además, sobre la importancia de producir azúcar para la economía cubana, muy afectada por el recrudecimiento del bloqueo, pues este rubro es de gran importancia para la exportación y sustitución de importaciones.

La provincia inició la zafra el 3 de diciembre y prevé producir alrededor de 60 mil 500 toneladas de azúcar, con lo cual satisface la canasta familiar normada del territorio y de Pinar del Río.

