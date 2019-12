La UNESCO reconoce aportes de Cuba a la Organización

La Habana, Cuba.- La directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Audrey Azoulay, sostuvo un cordial encuentro en La Habana con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla.

En el intercambio, la distinguida visitante agradeció la cálida acogida en su primera visita oficial a la Isla ya en el cargo, así como el respaldo de Cuba al multilateralismo y en especial a la organización que dirige.

La directora general de la UNESCO resaltó el papel que desempeñó nuestro país en la reciente Conferencia General, donde se tomaron importantes decisiones.

Cuba siempre nos apoyó y sentimos su presencia en toda la revitalización de la UNESCO, enfatizó, y aseguró sentirse muy feliz en la Isla por la asociación que tenemos en materia de cultura y en la contribución a mitigar la vulnerabilidad frente al cambio climático.

El canciller cubano Bruno Rodríguez destacó la enorme prioridad que nuestro país concede a sus vínculos con la UNESCO, y ratificó la disposición de continuar contribuyendo de forma permanente y constructiva al desarrollo de esa organización, que es de extraordinario valor para la humanidad.

En el encuentro con la directora general de ese organismo, Audrey Azoulay, Rodríguez expresó que Cuba reconoce en la UNESCO los mejores valores del sistema internacional y del mundo multilateral, y su enorme contribución a la paz internacional.

Destacó la coincidencia de nuestra Isla con los propósitos de la organización, con un liderazgo indiscutible en la implementación de los objetivos de Desarrollo Sostenible

El canciller agradeció la contribución de la UNESCO al informe del secretario general de la ONU con relación al injusto bloqueo, y el apoyo permanente a los programas y proyectos de cooperación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.