La Revolución nos dió más que tierra: nos dió Patria (Fotos)

Granma, Cuba. – Recordemos las palabras de Fidel al decir: Lo que menos le dimos a los campesinos fue tierra, les dimos algo que vale mucho más que tierras, les dimos algo que se llama Patria, dignidad, honor, y condición de seres humanos, apuntó en Granma Machado Ventura en el acto por el Día del Campesino.

Celebrar el 17 de Mayo no significa ignorar las dificultades que enfrenta ahora la población de nuestros campos y montañas.

Machado recordó que la eliminación del latifundio y el desalojo que existía era el ideal por el que lucharon Niceto Pérez, Sabino Pupo y cientos de combatientes anónimos.

Por mucho que se empeñe el enemigo en distorcionar la historia, la verdad irrebatible es que la Ley de Reforma Agraria fue absolutamente justa y la unidad ha sido y seguirá siendo clave en cada una de nuestras victorias, sentenció.

Durante el Acto por el Día del Campesino, en la provincia de Granma, el Segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura, recordó la tenacidad y pasión con que Fidel se empeñó en transformar la triste realidad del campo cubano desde 1959.

Más adelante, aseveró que la firma de la Ley de Reforma Agraria un día como hoy hace 60 años, marcó un hito de enorme trascendencia para la Revolución cubana porque más que una Reforma Agraria se produjo una Revolución Agraria.

Machado Ventura rememoró que la tarea entonces culminó con la Ley Agraria de la Sierra Maestra y el Congreso Campesino en Armas en el II Frente Oriental Frank País.

Destacó que con la Ley, a solo 5 meses del triunfo del 1 de enero, la Revolución cumplía uno de las más importantes tareas del programa del Moncada, expuesto por Fidel en la Historia me absolverá.

Al rememorar cómo trabajaban los campesinos, muchos de ellos como jornaleros temporales por unos pocos centavos, destacó Machado Ventura que en el aspecto social en la entonces provincia de Oriente, la mitad de la población era analfabeta, siendo peor entre los serranos.

Precisó que de no ser por la Revolución, el panorama en la Educación y la Salud seguiría siendo desolador, no existían escuelas y la presencia de un médico, dijo, no era reclamo en el campo porque les parecía algo inalcanzable.

Machado Ventura recordó que los niños estaban desnutridos y la mayoría de ellos y los campesinos sufrían enfermedades o secuelas de la tuberculosis, el Paludismo o la fiebre Tifoidea que sembraban la muerte en los campos.

Al referir que en esas zonas no existía electricidad en los bohíos, la mayoría con piso de tierra, y ni mencionar refrigeradores y televisores o algo semejante, sentenció que ese pasado jamás.

En el acto central por el Aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria en Granma, el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura recordó que Gracias a la prédica y acción de Fidel se adquirió conciencia de la importancia de hacer realidad el derecho a la tierra.

Expresó que ese derecho era un viejo y justo anhelo de los campesinos ganado con creces desde las luchas por la independencia e invariablemente traicionado por quienes se apoderaron de la República con el apoyo del naciente imperio yanqui.

Machado Ventura perpetuó que con Fidel aprendimos que la Reforma Agraria constituía un acto de justicia y un paso imprescindible en el camino de la edificación de una sociedad justa, equitativa, libre y unida.

Rememoró la alegría con que Fidel entregó los títulos de propiedad a los primeros campesinos que serían beneficiados por la Ley de Reforma Agraria.

El Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, expresó que la historia patria constituye un arma poderosa cuando hoy asumimos retos no menos difíciles en circunstancias que imponen elevar los resultados económicos.

Durante el acto por el Aniversario 60 de la firma de la Ley de Reforma Agraria destacó que es necesario elevar la eficiencia en especial en la producción de alimentos y aumentar las exportaciones sin descuidar por un mínimo instante, la defensa.

Esa es la respuesta del pueblo cubano a la histérica escalada de amenazas del actual gobierno de Estados Unidos, que por mucho que consigan afectar nuestra vida cotidiana no conseguirán doblegarnos.

Ante cada agresión tendrán que vérselas con los cubanos de hoy, orgullosos de ser descendientes y firmemente comprometidos a continuar la obra de aquellos campesinos, obreros y estudiantes que jamás se amedrentaron.

El Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, afirmó en el acto por Día del Campesino en Granma, que resulta vital que las nuevas generaciones estén conscientes de que los progresos, que por cotidianos llegan a verse como normales, los trajo sólo el Socialismo a nuestros campos.

Los logros son el fruto de una Revolución que situó en lo más alto la dignidad plena de cubanas y cubanos y dio al campesino el lugar que siempre mereció, agregó.

Machado Ventura aseguró que esas conquistas que tanta sangre, sudor y sacrificio han costado no se sostienen por SÍ solas, hay que mantenerlas cada día a fuerza de voluntad, convicción y patriotismo.

Aseveró que el pueblo de Cuba está dispuesto a defender sus conquistas con las armas si fuera necesario si alguien pretende despojarnos de ella y regresar a un pasado de innominia.

