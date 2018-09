La Reforma Constitucional perfecciona estado cubano

El Proyecto Constitucional cubano, que hoy se debate dentro y fuera de la Isla, está encaminado a perfeccionar nuestro Estado, aseveró José Arañaburo, representante de la Oficina Tripartita Cuba, Haití, Venezuela.

El funcionario, uno de los fundadores de la Asamblea Nacional del Poder Popular en la cual ostentó el cargo de secretario, destacó que el actual proceso marca una diferencia grande con respecto al ocurrido en 1976, especialmente por la consulta masiva y popular.

Se han incluido conceptos nuevos y la reforma perfecciona los órganos legislativos y de Gobierno, al igual que los estamentos políticos y económicos de la sociedad cubana.

Pero hace falta un proceso de leyes que durará varios años para completar la disposición legal que pueda darle cumplimiento a todo lo que vamos a aprobar en el referendo de febrero de 2019.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.