La lealtad y el amor de Santiago de Cuba

Por: Angélica Paredes López

Cuando el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez concluyó el encuentro con dirigentes de Santiago de Cuba en la sede del Partido Provincial, cruzó la avenida para saludar a cientos de pobladores que aguardaban para verlo, sin importar el tiempo transcurrido bajo el sol abrasador del mediodía santiaguero.

Díaz-Canel habló con el pueblo. Intercambió con las mujeres y hombres de una provincia que reconoce en él, al fiel seguidor del legado de Fidel y el ejemplo de Raúl.

El mandatario cubano destacó que el pueblo santiaguero es un referencial para el país, porque tienen una ciudad que crece económicamente, una ciudad que se reanima, bonita, limpia y organizada.

En ese sentido, subrayó que ha sido muy estimulante la posibilidad de intercambiar con la población, porque las personas han sido sinceras, amables, honestas, al reconocer los logros alcanzados y también los problemas.

Díaz-Canel elogió el trabajo de dirección que el Partido y el gobierno realizan en el territorio, junto a todas las estructuras de los diferentes organismos en la provincia.

El presidente cubano significó que hay tres motivaciones políticas e ideológicas que los santiagueros especialmente tendrán en esta etapa, y la primera de ellas -acotó- es el aniversario 65 de la gesta del Moncada.

Dijo que los santiagueros han asumido con mucha voluntad y compromiso el hecho de que más allá de conmemorarlo porque Santiago fue protagonista y será un aniversario cerrado, ellos han trabajado también para demostrar que esta es una provincia que aporta al desarrollo del país con excelentes resultados, algo heroico y digno.

Díaz-Canel recordó que en octubre también conmemoraremos el aniversario 150 del inicio de nuestras guerras de independencia, suceso muy ligado a la región oriental del país.

Así que vamos a encontrar la victoria en esas dos conmemoraciones y en la celebración del aniversario 60 del triunfo de la Revolución que festejaremos en el mes de enero, aseguró el presidente cubano.

Finalmente, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, transmitió una felicitación al pueblo santiaguero por todo lo que ha logrado en lo económico y en lo social.

Afirmó que con los santiagueros compartimos la voluntad, el deseo y el compromiso de que cada vez se perfeccione más nuestra Revolución y nuestro socialismo, por el bien de la Patria y del pueblo.

Un estremecedor Viva Fidel y Raúl, en la voz del presidente cubano, selló el cálido y espontáneo encuentro con los pobladores de Santiago de Cuba.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.