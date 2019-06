La Inversión Extranjera y el Comercio Exterior bajo la lupa

Como parte de los trabajos del VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, los delegados sesionaron en 8 comisiones para analizar de manera sectorial los problemas más acuciantes de la vida económica cubana.

En el análisis de la Inversión Extranjera directa, y del Comercio Exterior, la investigadora Gladys Hernández presentó un detallado informe que incluyó varias propuestas de soluciones tras el diagnóstico de las actuales dificultades.

En sentido general, expuso la académica del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, el proceso de inversión extranjera en Cuba está condicionado por la situación internacional, a lo que se suman los efectos negativos del bloqueo, arreciado ahora por la Administración Trump.

Hernández explicó que ese contexto limitan las necesidades cubanas de recibir unos 2 mil millones de dólares anuales en inversiones.

La doctora Gladys Hernández, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, pidió crear condiciones para eliminar al menos una parte de los obstáculos internos a la Inversión Extranjera, y potenciar la presencia cubana en las cadenas internacionales de valor.

Abogó por constituir un órgano adscrito al Consejo de Ministros que se encargue de esas inversiones, al tiempo que demandó facilitar una respuesta adecuada de las empresas cubanas a las propuestas foráneas

Acerca del Comercio Exterior, la investigadora coincidió con el llamado gubernamental a disminuir las importaciones e incrementar las exportaciones, y asimismo a elevar la integración de las empresas industriales, con esquemas de innovación que mejoren las ventas al exterior

El VIII Congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores, concluirá este viernes tras analizar unas 400 propuestas.

