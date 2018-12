La informatización de la sociedad es una realidad (+Fotos)

El presidente de los Consejos de Estados y Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez defendió que la informatización de la sociedad transversaliza todos los procesos ideológicos del país, al intervenir en la Comisión de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional.

Aseguró ante los diputados que existen dos ámbitos de esa política: el gobierno y comercio electrónicos, que tienen en común la infraestructura y la ciberseguridad.

Díaz-Canel refirió que la primera etapa del gobierno electrónico está prácticamente vencida con la digitalización de todos los procesos que involucran a la sociedad en el país

Insistió el Presidente cubano que el papel de los cuadros es prioritaria en el avance de esta tarea; los jefes, dijo, deben trabajar con un equipo especializado y guiar la informatización de los componentes de sus entidades.

Hoy todos los ministros cubanos tienen un perfil activo en twitter donde generan contenidos propios de su gestión y propician la necesaria interacción con el pueblo, aseguró Miguel Díaz-Canel, ante los parlamentarios de la comisión de Atención a los Servicios.

El presidente cubano explicó cómo a través de la redes sociales se pudo desmontar la campaña subversiva en torno a la retirada de los galenos del Programa Más Médicos de Brasil.

Al mencionar la importancia de la soberanía tecnológica para el desarrollo del país, dijo que actualmente contamos con un sitio de aplicaciones cubanas, destacándose la fábrica de Tabletas con tecnología Nova.

Díaz-Canel se refirió a la necesaria y constante actualización y configuración de las páginas webs de las instituciones para el buen posicionamiento en la búsqueda en Internet y que provoquen la interacción con el pueblo.

Es determinante que esta zafra se cumpla, pues sus resultados tendrán impacto en las tensiones económicas que vive hoy nuestro país, afirmó el Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros, Salvador Valdés Mesa, en la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Refirió que de ello también depende la preparación de la próxima contienda, por eso es vital aprovechar al máximo las bondades del tiempo, los recursos y proponerse sobrecumplir los planes.

La Vicepresidenta del Consejo de Estado y Contralora General de la República, Gladys Bejerano, hizo referencia a las principales deficiencias detectadas en el recién control realizado al sector, debilidades que se han ido resolviendo a partir del trabajo de AZCUBA.

Bejerano llamó a hacer más sin formalidades, sin burocratismo, a través de una vinculación directa con los trabajadores, protagonistas de hazañas.

Con la presencia del Presidente del Parlamento, Esteban Lazo, sesionaron de forma conjunta las Comisiones de Asuntos Económicos y la de Industria, Construcciones y Energía, para conocer sobre la implementación de la política de la vivienda en Cuba.

Los diputados conocieron que hasta noviembre se terminaron 23 mil 995 viviendas, con los mejores resultados para Camagüey, Granma, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo.

La fiscalización realizada por los parlamentarios en 65 municipios detectó como problemáticas, entre otras, la aún insuficiente producción local, inestabilidad en los suministros -fundamentalmente alambrón y acero-, y la obsolescencia tecnológica en la base.

En ese sentido, Lazo insistió en ir a la esencia de los problemas para poder resolverlos, y lograr mayor sistematicidad en el chequeo de programas priorizados.

