La Historia de la Patria sale de cada pedacito de Cuba

La Habana, Cuba. – Acercar los estudiantes a la historia, que la entiendan y la sientan con el corazón, es un reto constante en el quehacer de maestros de la enseñanza cubana y un tema prioritario en la agenda de trabajo del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Es por esa razón que este sábado el Jefe de Estado sostuvo un intercambio en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona con quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de los futuros docentes que impartirán la enseñanza de la historia.

Es vital que los cubanos asumamos conscientemente la defensa de nuestra identidad; saber por qué Cuba tuvo que ir a una Revolución y por qué hay que defender el Socialismo, afirmó el presidente Díaz-Canel.

Asimismo hizo énfasis en que a la par de poner a disposición de alumnos y profesores un repositorio digital, debe existir una orientación sobre cómo usarlo y crear las habilidades para ello.

La importancia del estudio sistemático del pensamiento y obra de José Martí, fue también parte de los temas que sostuvo Miguel Díaz-Canel el pasado sábado con el claustro de profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona.

No podemos llevar a la clase solo lo más bonito, sino lo que está sustentado históricamente, fue una de las ideas principales defendidas por los profesores durante el intercambio.

De igual forma, trascendieron asuntos como los desafíos en la formación de docentes; el uso de las nuevas tecnologías; la vinculación de las familias y las comunidades para apropiarnos mejor de la historia local; así como el estudio de las constituciones cubanas.

Similares encuentros se continuarán desarrollando por asignaturas en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, responsabilizada con la formación inicial y continua de los educadores de La Habana.

