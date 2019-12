La Habana vence obstáculos (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Con la presencia del primer secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar y el presidente de la Asamblea Provincial, Reinaldo García Zapata se realizó hoy el acto provincial por el aniversario 61 de la Revolución, en la Ciudad Deportiva del Cerro.

Torres Iríbar, en el municipio más sobresaliente en el cumplimiento de los objetivos socio-económicos durante el año, rememoró el rol de los habaneros que se unieron a la lucha para hacer realidad los sueños de un pueblo guiado por Fidel.

Expresó que el 2019 fue el año del medio milenio de la fundación de la capital, el cual devino un pretexto para hacer por La Habana lo más grande, ímpetu que afirmó debe continuar.

Enfatizó que a pesar del recrudecimiento del bloqueo los indicadores económicos alcanzaron resultados positivos, se cumplió la circulación mercantil y aprobaron más de 50 proyectos de desarrollo local.

En el acto Provincial por el aniversario 61 de la Revolución, el primer secretario en La Habana, Luis Antonio Torres Iríbar afirmó que en el 2020 seguirá siendo la batalla económica y la defensa nacional los pilares fundamentales de nuestra lucha.

Por ello, expresó, es necesario mantener los resultados económicos trabajando, incrementando la producción de alimentos y los bienes y servicios que garanticen el bienestar de nuestro pueblo.

Torres Iribar llamó también a continuar aplicando las medidas de ahorro puestas en práctica ante la coyuntura vivida por la carencia de combustible, y convocó a desarrollar las producciones nacionales y disminuir la importación.

En el acto se reconoció la labor de los 15 municipios habaneros y de diferentes entidades durante este año, además se entregaron carnés a nuevos militantes del Partido y la Juventud.

