La Habana responde al llamado de la dirección del país

La Habana, Cuba. – El plan de la Economía y presupuesto de La Habana para 2019, aprobado este domingo por la Asamblea Provincial del Poder Popular, están en sintonía con el llamado del presidente cubano.

Miguel Díaz-Canel exhortó a centrar los esfuerzos en la batalla económica, con mayor control y eficiencia, para que impacten en el desarrollo del territorio y la calidad de vida de la población.

La celebración del aniversario 500 de La Habana es un buen momento para hacer más cosas por el pueblo, señalaron Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia y Reynaldo García Zapata, presidente del gobierno a esa instancia.

A pesar de las limitaciones financieras se sobrecumplieron las ventas netas, la circulación mercantil y la productividad por trabajador además de lograrse un superávit; y se edificaron más de 3 mil viviendas y repararon obras de la salud.

La Asamblea del Poder Popular en La Habana, como con anterioridad hicieron sus comisiones, valoró críticamente las causas y medidas adoptadas ante incumplimientos de los planes por entidades locales.

Entre esos organismos están las empresas provinciales de Mercados Agropecuarios, Transporte, Servicios, Aseguramiento a la Salud y Farmacias; de la música, Adolfo Guzmán y Benny Moré; y de Elaboración de Alimentos.

Durante la valoración crítica de las deficiencias, realizada por la Asamblea del Poder Popular de La Habana, se comprobó que tampoco se logran los niveles previstos en la producción de refrescos, cerveza, harina de trigo y de maíz, pastas alimenticias, acero y pinturas, entre otros renglones.

En el venidero año se priorizarán los gastos planificados y se captará la mayor cantidad de ingresos, pues el nivel de actividad y de inyecciones de recursos también es alto.

Durante la Asamblea del Poder Popular de La Habana informaron que se aspira a construir más de 6 mil viviendas, cuya mayor parte será por esfuerzo propio, además de comenzar a frenar el deterioro de inmuebles necesitados de reparación.

Asimismo, en enero arribarán a la capital 90 ómnibus para reforzar la transportación de pasajeros; y en el primer semestre, 100 camiones colectores con vista a la recogida de la basura.

Dependerá de la eficiencia, disciplina y control la explotación de esos medios; y sobre todo, con el comportamiento cívico de la población se podrá lograr una ciudad limpia y ordenada, pues a la tarea de la higienización se sumarán decenas de equipos.

Meisi Bolaños, viceministra de Finanzas y Precios, señaló que el plan y presupuestos para La Habana son objetivos y realistas, y su control y seguimientos constantes deben hacerse con calidad.

