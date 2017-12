La Habana de fiesta

La Habana, Cuba.- Quedan pocos días para que culmine el año y en La Habana se preparan todas las condiciones para realizar unas festividades a la altura que los capitalinos merecen, aun cuando algunas instalaciones continúan siendo reparadas tras el paso del huracán Irma.

Bajo el lema “Unidad y Fidelidad. Fortalezas de la Revolución Cubana”, los habaneros celebrarán el Aniversario 59 del Triunfo de la Revolución.

Maribel Cabana de la Dirección, de la Unión de Comercio y Gastronomía de la Provincia, explicó que en todos los restaurantes de la ciudad se ofertarán módulos de cenas con precios módicos para 4, 8y 12 personas, los cuales se podrán adquirir a través de reservaciones previas.

Las heladerías, señaló, entre ellas el Coppelia, la más emblemática de la capital, contarán con varios sabores. Además existe un programa dirigido a los jóvenes y niños en todos los parques recreativos de La Habana.

Ofertas para fin de año

Entre las acciones para festejar el Aniversario 59 del Triunfo de la Revolución la Dirección de la Unión de Comercio y Gastronomía de La Habana trabaja en función de garantizar una amplia oferta en las plazas reinauguradas este año, así lo explicó Maribel Cabana, funcionaria de la institución.

Resaltó que el pueblo que acuda a esos grandes mercados podrá adquirir carne de cerdo como producto principal, además de otros cárnicos, ahumados, conservas, lácteos y productos del mar.

La tercera edad también tiene un espacio reservado en estas festividades por fin de año, destacó Cabana, pues en todos los Centros de Atención a la Familia los días 24, 25, 31 Y 1ro, los abuelos que diariamente acuden, por no contar con parientes cercanos, pondrán disfrutar de cenas y sobre todo la compañía de la familia gastronómica.

Música y baile en municipios habaneros

La música y el baile también se apoderarán de los barrios habaneros en estos últimos días del año.

La subdirectora de Cultura de la Provincia, Celia Rosa Alonso, explicó que desde este 25 y hasta el próximo 29 tendrá lugar la Jornada Cuba Va, la cual se estará desarrollando en 10 puntos emblemáticos de la ciudad.

Afirmó que desde las 6 de la tarde se desarrollarán actividades culturales y la venta de libros. Además, a partir de las 9 de la noche y hasta las 12, diversas orquestas se estarán presentando en esos lugares.

