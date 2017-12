La Habana con opciones culturales para el más diverso público

La Habana, Cuba. – Bailables, conciertos, espectáculos circenses y de humor, cantorías infantiles, ferias de arte popular, retretas de bandas de concierto y fiestas campesinas son algunas de las opciones culturales para el disfrute del pueblo en toda Cuba en espera del año nuevo.

El Ballet Nacional de Cuba iniciará 2018 con su tradicional gala del 1ero. de enero dedicada al triunfo de la Revolución, durante la cual se dará a conocer el Premio del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y las menciones en el libro de honor de la prestigiosa instalación.

Para celebrar ese acontecimiento se ofrecerá el ballet Don Quijote, con dirección artístico-coreográfica de Alicia Alonso y protagonizado por Anette Delgado y Yoel Carreño.

El sábado a las 07.00 de la noche la Orquesta Sinfónica Nacional se presentará en la Sala Covarrubias, con el notable guitarrista Joaquín Clerch como solista y director.

Hasta mañana habrá presentaciones artísticas en diez puntos de la capital cubana, entre ellos el reparto Eléctrico de Arroyo Naranjo, donde hoy estarán Pancho Amat y el Cabildo del Son; y Casablanca, que recibirá a la orquesta Dana Den.

En el parque La Herrdaura de San Miguel del Padrón actuará esta noche el Piquete Típico Cubano; en las calles 202 y 51, La Lisa, lo hará Salsa Habana; en Alamar: Achy Lang y en el parque Trillo: Yoruba Andabo.

La Sala Avellaneda servirá de escenario -desde hoy y hasta el sábado- al espectáculo Circo es…, una gran producción que involucra a cantantes líricos y artistas circenses de las compañías Havana, Acrodance y Sueños mágicos.

En el Pabellón Cuba -sede nacional de la Asociación Hermanos Saiz– se presentará mañana a las 06.00 de la tarde la agrupación Toques del río, y el sábado lo hará David Blanco con su grupo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.