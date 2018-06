La Habana a las puertas de su Aniversario 500

La Habana, Cuba. – La presentación oficial de la campaña por el aniversario 500 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, para celebrarse en noviembre del 2019, se realizó en el Palacio de los Capitanes Generales, del Centro Histórico de la ciudad.

Concebida en tres etapas, la campaña acompañará el Plan de Gobierno de la provincia, que tiene como objetivo principal solucionar viejos planteamientos de la población, informó la vicepresidente de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, Tatiana Viera.

Significó que las acciones por el cumpleaños de La Habana no se limitarán hasta la fecha de su fundación, sino que trascenderán en el tiempo y requieren la participación de todos los habaneros

Explicó que 16 mil objetos de obra ya se han concluido en la capital dando respuesta a quejas e insatisfacciones, además se trabaja en la recuperación de los parques temáticos.

La vicepresidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana, Tatina Viera, en la presentación oficial de la campaña por el aniversario 500 de la fundación de la villa, llamó a todos los capitalinos a participar activamente en las acciones de celebración de la efeméride.

Afirmó que hay múltiples razones para festejar la fecha, y destacó que las acciones concebidas en el Plan de Gobierno abarcan los 15 municipios que integran la ciudad, y están dirigidas a solucionar viejos planteamientos de la población.

Eusebio Leal Spengler, Historiador de La Habana, exhortó a los capitalinos a luchar por su ciudad, a cambiarle el rostro, a devolverle la dignidad, pues la provincia lo merece y este es nuestro momento.

Resaltó que el aniversario 500 de la villa no es una meta, sino una oportunidad, un punto de partida para que perdure en el tiempo todo lo que se haga.

(Visited 1 times, 22 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.