La enseñanza de las ciencias y una educación de calidad

La Habana, Cuba.- La enseñanza de las ciencias debe ser relevante para el alumno, expresó en La Habana, Rolando Forneiro Rodríguez, viceministro de Educación, al inaugurar el Congreso Internacional Didáctica de las Ciencias.

Ante Ena Elsa Velázquez Cobiella, Ministra de Educación, agregó que el concepto de desarrollo sostenible en el sistema educativo para la enseñanza de las ciencias reviste gran importancia al promover los conocimientos y las habilidades en el estudiante.

Precisó Forneiro Rodríguez que la escuela dentro de sus funciones tiene la de formar ciudadanos responsables y conscientes de los dilemas y desafíos que enfrenta la humanidad.

En el Congreso Didáctica de las Ciencias, Carlos Sifredo, vicepresidente del foro, puntualizó que la cita pretende consolidar y ampliar los espacios de debates ante las complejas problemáticas de la educación en ciencias.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.