La Demajagua se alista para conmemoración histórica

Manzanillo, Cuba. – Colectivos de trabajadores de diversas ramas, con el apoyo de vecinos de Manzanillo, dejarán listo esta semana el sitio histórico de La Demajagua, donde será el acto nacional por el siglo y medio del inicio de nuestras luchas libertarias.

En ese lugar están en su etapa final nuevas obras como un Salón de Protocolo, la ampliación del Museo y su nuevo montaje, incluidos medios audiovisuales que facilitarán a los visitantes acceder a diversos datos sobre la contienda que lideró Carlos Manuel de Céspedes en 1868.

El programa por la efeméride incluye el próximo viernes la apertura en la ciudad de Manzanillo de la Exposición Logros de la Revolución y una actuación especial de La Colmenita, al tiempo que el sábado ofrecerá un concierto la Banda de Cándido Fabré y se inaugurarán obras socioeconómicas.

El próximo 6 de Octubre y en el contexto de la celebración del Aniversario 150 del inicio de la Guerra de Independencia, en Manzanillo se desarrollará una feria cultural, recreativa, deportiva y agropecuaria.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.