La defensa y la economía: prioridades en La Habana

En el año en que La Habana cumple su medio milenio de fundada serán prioridades la preparación de sus dirigentes y población en general para la defensa y la batalla económica, con énfasis en la producción de alimentos, trascendió en la plenaria provincial económica del mes de febrero.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la capital, recordó que las pretensiones imperialistas de barrer con el Socialismo en el continente, obligan a no descuidar en lo mínimo la defensa de la Patria.

Calificó de sagrado el control y ejecución eficientes del presupuesto y el cumplimiento de los planes económicos, en lo cual cada colectivo laboral y territorio, deben tener presentes sus potencialidades o reservas.

Dijo que la producción de alimentos por la agricultura y la industria, estará entre las prioridades del año, junto al incentivo de exportar y crecer en los rubros exportables.

