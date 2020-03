La ciencia comanda el desarrollo del país

La Habana, Cuba. – En las cuatro prioridades de trabajo juega un importante rol nuestro potencial científico, aseveró el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, durante el balance del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, CITMA.

Hay que potenciar la implementación de todo lo aprobado en relación con los parques científicos-tecnológicos, y las empresas de alta tecnología, señáló el mandatario, quien destacó además, el carácter innovador del Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático.

La Ministra del CITMA, Elba Rosa Pérez, señaló que la Tarea Vida, como también se le conoce a ese plan de estado, muestra resultados en materia de la preservación de los ecosistemas costeros.

La estrategia ambiental nacional, el necesario fortalecimiento de las universidades con los centros investigativos, y el llamado a potenciar la innovación, fueron temas debatidos por la comunidad científica.

