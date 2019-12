La Ciencia aplicada a la producción de alimentos

La Habana, Cuba. – Con la presencia del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, los diputados de las Comisiones Agroalimentaria y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que sesionan de conjunto, debatieron sobre la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en la producción de alimentos.

El legislador Yuri Vadés informó que tras un proceso de investigación se evidenció la deficiente cultura de las formas productivas para demandar y financiar las actividades de ciencia, tecnología e innovación.

Además, señaló, existe la percepción de que las instituciones científicas no tienen la capacidad de responder a las demandas, lo cual frena el uso de la ciencia en el campo.

Los parlamentarios coincidieron en la necesidad de perfeccionar la interacción entre los diferentes actores en la producción de alimentos, para facilitar la introducción de las investigaciones en la práctica

Por su importancia para el funcionamiento de la economía de la Isla, la operación puerto-transporte- economía interna fue objeto de fiscalización y control, cuyos resultados expusieron hoy los diputados en la Comisión de Atención a los Servicios.

Entre las incidencias detectadas en varias provincias se conoció que las entidades portuarias incumplen lo establecido en el sistema de información, tramitación y análisis de hechos relacionados con la pérdida de mercancías.

La parlamentaria Betsy Díaz, Ministra de Comercio Interior, explicó que el sector, principal cliente de la cadena puerto- transporte, tiene depositado en almacenes más de 260 mil toneladas de productos, en su mayoría alimenticios.

Destacó que la recuperación de la capacidad de almacenamiento de aceites en los depósitos, así como de los equipos de refrigeración forman parte de las tareas para el próximo año.

El análisis de la propuesta de dictámen del proyecto de ley de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales del Poder Popular y los Consejos Populares, ocupó el primer punto de la agenda de los diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, del Parlamento.

El presidente de la Comisión, José Luis Toledo, subrayó el trabajo previo a la conformación del proyecto de ley, expresión del reforzamiento de la institucionalidad de nuestro proceso socialista.

Destacó cómo el texto ratifica el permanente vínculo con el pueblo, actor principal del país, y refleja precisiones y oportunos criterios sobre el número de Asambleas Municipales en el año, la rendición de cuenta con carácter anual, y la revisión a los planteamientos de la población.

Igualmente, se fortalece la autonomía municipal, a tono con lo estipulado en la Constitución de la República.

Dando seguimiento a las disposiciones de la Constitución de la República que ponderan la autonomía municipal se realizan hoy los debates de la nueva Comisión de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular, previos al IV Período de Sesiones de la Asamblea Nacional.

La Comisión tendrá como principal tarea fungir como nexo entre los órganos locales y la Asamblea Nacional, propiciando la retroalimentación entre ambas partes.

Los diputados analizaron los aspectos fundamentales del proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de las Asambleas Municipales y de los Consejos Populares, que dan respuesta a los cambios estructurales introducidos en la Carta Magna

El diputado Jorge Luis Torres, presidente de la Asamblea Municipal de Artemisa, destacó la importancia de la normativa que contribuirá también a perfeccionar el trabajo de los delegados en cada territorio.

En la Comisión de atención a la juventud, a la niñez y la igualdad de derechos de la mujer, los diputados examinaron los resultados de las acciones de control y fiscalización a trabajadores por cuenta propia que ejercen como asistentes educativas.

Su presidenta Arelys Santana destacó la labor acometida por las direcciones de educación, salud y trabajo en los territorios; así como la sistematicidad en la atención a la tarea.

Por su parte, la ministra de educación, Ena Elsa Velázquez, señaló que el NOVENTA por CIENTO de los niños cuidados por cuentapropistas se incorporan al Programa Educa a tu hijo, y recabó mayor presencia de las educadoras en los cursos de preparación.

La titular de Trabajo y Seguridad y Social, Margarita González, insistió ante los diputados del Parlamento cubano en la inscripción de la totalidad de cuidadoras, que no se enmarcan en la legalidad.

